Passageiros são vítimas de arrastão na estação de metrô do Tatuapé

A polícia investiga o caso de um arrastão sofrido por adolescentes dentro da estação Tatuapé, da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, na zona leste da capital paulista, na noite de terça-feira, 30. As vítimas estavam na plataforma de embarque quando foram abordadas por criminosos que roubaram seus celulares.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom). A equipe da unidade solicitou as imagens e as partes foram chamadas para depor ainda nesta semana.

Por sua vez, o Metrô afirma que colabora com a autoridade policial na investigação do caso.

“A companhia conta com agentes de segurança para auxiliar os passageiros e coibir crimes. É importante que qualquer caso seja comunicado de imediato a um funcionário para que acione a rede de agentes e câmeras, auxiliando na captura e detenção dos infratores”, disse, em nota.

As imagens registradas pelas câmeras de segurando do Metrô foram encaminhadas somente para a polícia.