Passageiros enfrentam transtornos em aeroportos de SP e do Rio nesta 2ª feira

Passageiros enfrentam longas filas nos balcões de check-in no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira, 29.

Segundo as companhias aéreas, as fortes chuvas de domingo, 28, e desta segunda afetaram a programação de voos em todo o País.

A Infraero informou que, dos 791 voos domésticos programados entre 0h e 16h, 169 atrasaram e 65 foram cancelados. Por volta de 16h, 28 ainda estavam atrasados.

Somente em Congonhas, dos 170 voos agendados, 54 atrasaram e 15 foram cancelados.

Em Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no mesmo horário, dos 90 programados, 25 estavam fora do horário e 14 foram cancelados.

Às 16h, a Gol liderava o número de atrasos e cancelamentos no Brasil. Dos 258 programados, 94 estavam atrasados e 33 cancelados.

Em nota, a companhia informou que, em razão das fortes chuvas que afetaram as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro na noite de domingo, os aeroportos de Congonhas, RIOgaleão e Santos Dumont foram afetados, ocasionando impacto em alguns voos que partiam ou se destinavam a esses terminais.

“A companhia lamenta os transtornos causados por esta situação, e ressalta que empenhou todos os esforços para readequar a malha, reacomodar os clientes e normalizar a operação o quanto antes. Todos os clientes estão recebendo assistência necessária e seguirão viagem nos próximos voos disponíveis”, destacou a nota.

Em recuperação judicial desde o fim do ano passado, a Avianca registrou 11 atrasos e 16 cancelamentos no mesmo período. A companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras estava com 37 voos fora do horário e 12 cancelados.

Dos 246 voos programados, a Tam teve 27 voos atrasados e quatro cancelamentos, informou a Infraero. Neste momento, seis estão atrasados.

Por volta das 12h, a Latam Airlines Brasil informou que três voos tinham sido cancelados e um alternado para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Em nota, a companhia esclareceu ainda que, devido às condições meteorológicas adversas na manhã desta segunda-feira nos aeroportos de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Londrina, Foz do Iguaçu e Curitiba, no Paraná, alguns voos foram impactados.

“A Latam ratifica que prestou a assistência necessária aos passageiros. Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”, finalizou a nota.