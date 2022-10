Passageiros da Gol deixam Fernando de Noronha após dias de espera

Depois de passar vários dias retidos em Fernando de Noronha, passageiros da Gol conseguiram deixar a ilha na quarta-feira, 19, em uma operação extra realizada em parceria com a Voepass, que tem aeronaves turboélices na frota. O avião ATR-72 – com capacidade para 68 lugares – pousou em Recife na tarde de ontem.

Desde o dia 12, quando começou a valer a determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de proibição das operações de pouso e decolagem no aeroporto local para aeronaves com motores turbojatos por causa das condições da pista, passageiros da Gol têm enfrentado transtornos. “Caso outra operação com a Voepass seja planejada, ela será informada no momento oportuno. No momento, não há nenhuma confirmação”, acrescentou a Gol em nota.

Na terça-feira, 18, o Ministério Público de Pernambuco havia dado prazo até esta quarta para a companhia área disponibilizar transporte para clientes afetados por restrição parcial de operações aéreas em Fernando de Noronha. A promotoria também instaurou um procedimento investigatório para apurar danos causados pela companhia aos consumidores em razão da restrição operacional na pista de pouso e decolagem do aeroporto.

Antes da proibição, a Gol operava dois voos diários com esse tipo de avião entre Recife e a ilha. Segundo a empresa, além da operação extra, alguns passageiros têm sido acomodados em voos de outras companhias aéreas com aeronaves que podem pousar no aeroporto. A companhia aérea afirma que está oferecendo todas as facilidades para os passageiros, conforme as necessidades de cada caso.

Ainda segundo a Gol, os clientes e moradores da ilha, com passagens emitidas com destino ou partida de Fernando de Noronha desde 12 de outubro e que compraram bilhetes diretamente com a Gol, podem remarcar as viagens, pedir crédito ou reembolso diretamente neste link ou ligar para a central de atendimento no telefone 0300 115 2121.

Já os clientes cujos bilhetes foram comprados com milhas devem acessar diretamente a Smiles pelo telefone 0300 115 7001 (Smiles ou Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro ou Diamante), e aqueles que adquiriram bilhetes com agências devem procurar a própria empresa de turismo.

Notificado pela Anac, o governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seinfra), afirma que a recuperação preliminar da pista de pouso e decolagem teve início em 6 de outubro, com previsão de duração de 60 dias, quando deverá ser feita nova vistoria.