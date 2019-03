Parte de SP volta a entrar em estado de atenção para alagamentos

A capital paulista voltou a entrar em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira, 12. Um temporal no dia anterior deixou pelo menos 13 mortos na cidade e na Grande São Paulo. Bairros da zona leste e da zona norte eram os mais afetados na tarde desta terça.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, o estado de atenção se refere às subprefeituras da Mooca, Aricanduva, Vila Maria, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Itaquera, Guaianases, Cidade Tiradentes, São Mateus, Ermelino Matarazzo e Penha (todas na zona leste), à subprefeitura de Santana, na zona norte, e à Marginal do Tietê.

O órgão indicou que as chuvas fortes desta terça foram formadas pelo calor e pela alta umidade. Nas primeiras horas da tarde, a temperatura subiu rapidamente e os termômetros do CGE chegaram a marcar 30,1°C. Os índices de umidade do ar ficaram acima dos 45%.

Segundo o Corpo de Bombeiros, de meia-noite até as 17h40 desta terça-feira, foram recebidos 49 relatos de quedas de árvores, 24 de alagamentos e 9 de desabamentos e desmoronamentos na Grande São Paulo. Não há registro de feridos por causa da chuva desta terça.