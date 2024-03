Parte de prédio abandonado desaba no centro do Rio de Janeiro

A estrutura interna de um prédio abandonado na Praça da República, no centro do Rio de Janeiro, desabou na noite deste domingo, 17, de acordo com o Centro de Operações Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não foram identificadas vítimas após a ruptura no local, que desmoronou por volta das 23h do domingo. Por causa do desabamento, a Rua Vinte de Abril, na altura da Praça da República, no sentido Candelária, precisou ser interditada. Pouco depois da meia-noite, na madrugada desta segunda-feira, 18, a via foi liberada pela Defesa Civil, que isolou a área.