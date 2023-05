Parque Princesa Isabel será fechado por 4 meses para reformas; praça terá playground e pet play

O Parque Princesa Isabel, localizado no centro de São Paulo, ficará fechado pelos próximos quatro meses, contados a partir desta quinta-feira, 11, para obras de revitalização do espaço, localizado no bairro Campos Elísios.

A praça, que chegou a abrigar a Cracolândia até o ano passado, fica entre as avenidas Rio Branco e Duque de Caxias. O local será desativado temporariamente para reformas na área do passeio e da quadra esportiva, implantação de playground e pet play, e instalação de bancos e equipamentos de ginástica para a terceira idade.

A previsão é de que o parque seja entregue à população em setembro. Após as intervenções, o local será transferido à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, de acordo com Alvaro Camilo, subprefeito da Sé.

O espaço chegou a abrigar a Cracolândia até maio do ano passado. Na época, forças de segurança expulsaram usuários de drogas da região em operações feitas para combater o tráfico de entorpecentes, e provocaram a dispersão dos dependentes para outras ruas do Centro.

Em junho de 2022, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) sancionou lei que transformou o espaço em parque municipal – Parque Santa Isabel -, o que permitiu a instalação de grades no perímetro do local.

Desde o ano passado, a subprefeitura tem buscado revitalizar o local. Entre as intervenções estão a “restauração da cobertura vegetal, mapeamento arbóreo, poda preventiva e supressão de árvores, reforma de canteiros e calçadas, limpeza de galerias de águas pluviais, construção de um jardim de chuva, pintura e limpeza da área”.