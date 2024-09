Parque da Cantareira tem área fechada por causa de incêndios - O Liberal

O Núcleo Cabuçu, no Parque Estadual da Cantareira, na região metropolitana de São Paulo, foi fechado nesta quinta-feira, 5, para combater os focos de incêndios que se alastram pela região e atingem áreas da cidade de Guarulhos, Mairiporã e da capital.

A previsão é de que este fechamento, determinado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado, por meio da Fundação Florestal (FF), dure até o dia 12 de setembro.

De acordo com a Semil, a região está sendo monitorada por drones térmicos e equipes terrestres. O fogo vem sendo combatido desde o início da tarde desta quinta com o uso de helicópteros que trabalham com o lançamento de água sobre as chamas.

A região é caracterizada por difícil acesso e apresenta grande área consumida pelas chamas. O local tem mata nativa e a situação se agrava devido ao tempo seco e às altas temperaturas.

Levantamento do governo aponta que, com a restrição de acesso à Cantareira, sobe para 81 o número de unidades de conservação fechadas como medida prevenção.

“A decisão foi tomada pelo governo em resposta ao crescente risco de incêndios florestais, que coloca em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação. O fechamento seguirá até o dia 12 de setembro, podendo ser revisado conforme as condições climáticas e os riscos associados”, informou a gestão estadual, em nota.