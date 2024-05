Papa Francisco reconhece milagre atribuído ao ‘padroeiro da internet’

O papa Francisco reconheceu um milagre atribuído à intercessão do beato Carlo Acutis, conhecido como “padroeiro da internet”, pois usava as redes sociais para evangelizar e tinha conhecimentos de ciências da computação. O reconhecimento abre a possibilidade para a sua canonização, ainda em data a ser definida. O milagre, no entanto, não foi detalhado pelo Vaticano.

Na manhã desta quinta-feira, 23, o pontífice recebeu em audiência o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro.

No encontro, o papa decidiu convocar um consistório, que tratará da canonização dos beatos José Allamano, Marie-Léonie Paradis e Elena Guerra, além de Acutis. A data da canonização do jovem – bem como de outros beatos e mártires – será conhecida no consistório convocado pelo Santo Padre, em dia também a ser definido.

Na ocasião, Francisco também aprovou os votos favoráveis da sessão ordinária dos padres cardeais e bispos para a canonização dos beatos Emanuele Ruiz e 7 companheiros, da Ordem dos Frades Menores, e de Francisco, Abdel Mooti e Raffaele Massabki, fiéis leigos, assassinados por ódio à Fé em Damasco, na Síria, entre 9 e 10 de julho de 1860.

Quem foi Acutis?

Fiel leigo, Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra. Ele mudou-se com os pais para a Itália durante a infância, quando se aproximou do catolicismo. Morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, em Monza, na Itália. Seu corpo foi preservado com roupas informais. Por isso, é chamado como o “primeiro beato de tênis e calça jeans”.

“Carlo será proclamado Santo”, afirma, em nota, dom Domenico Sorrentino, bispo de Assis, na Itália. “Passando assim do culto local, por sua condição de beato, ao culto universal que caracteriza os santos canonizados. A Igreja de Assis está em festa. Louvado seja o Senhor, que faz grandes coisas para impulsionar o nosso entusiasmo na coerência cristã e no anúncio do Evangelho”, disse ele, também agradecendo ao papa Francisco por favorecer a obra de Deus.

O jovem poderá ser chamado de Santo e venerado com o culto litúrgico devido aos Santos somente após a canonização. “Liturgicamente, portanto, tudo permanece como antes. Mas expressamos com exultância a nossa alegria em união com a família, especialmente com o pai Andrea e a mãe Antonia, e com todos os devotos de Carlo espalhados pelo mundo”, afirmou o bispo de Assis.

Ainda de acordo com o Vatican News, a festa de Acutis é celebrada no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida. Diversos fatos na vida ligam o jovem ao Brasil, a começar pelo milagre com o qual foi beatificado em 2020, verificado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, a Igreja Católica atribui a ele milagre que teria ocorrido no Estado brasileiro em 2010, apesar de nunca ter vindo ao Brasil. Uma criança com uma doença congênita teria se curado depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia de Campo Grande.

Diagnosticado com leucemia fulminante

Em setembro de 2006, surgiram os primeiros sinais de doença e, após o diagnóstico, uma leucemia fulminante. Com total confiança, entregou a Deus o pouco tempo de vida que lhe restava. Faleceu no dia 12 de outubro de 2006 e foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020.

“Carlo Acutis não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual”, disse Francisco ao recordar este evento, um dia depois, no Angelus dominical.

O beato foi um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa e os seus restos mortais repousam na cidade italiana de Assis, segundo o Vatican News.