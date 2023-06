Papa Francisco: novo boletim médico diz que recuperação é regular e que noite foi tranquila

A equipe de comunicação do Vaticano reiterou neste sábado, 10, que o papa Francisco tem boa recuperação depois da cirurgia de intestino à qual foi submetido por conta de uma hérnia incisional. Ele teve mais uma noite de sono tranquila e deve rezar o Angelus neste domingo, 11, como de costume, mas de forma privada.

“A equipe médica informa que a evolução pós-operatória do Papa Francisco continua regular. O soro já foi suspenso nos últimos dias e o Santo Padre está se alimentando com uma dieta semilíquida. Ele está apirético (sem febre) e hemodinamicamente estável. Os exames de sangue pós-operatórios e a radiografia do tórax são bons”, disse Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.

De acordo com o representante, Francisco está seguindo um plano de recuperação rigoroso para garantir a menor tensão possível sobre sua parede abdominal nesse período, colaborando para que a prótese implantada e a faixa muscular afetada cicatrizem de forma ideal.

“Seguindo as indicações da equipe médica e do assistente de saúde pessoal, e como se pode deduzir do curso pós-operatório normal em operações desse tipo, o Papa Francisco recitará a oração do Angelus amanhã em particular, unindo-se espiritualmente, com afeto e gratidão, aos fiéis que desejam acompanhá-lo, onde quer que estejam”, afirmou Bruni.