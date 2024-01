Brasil e Mundo Pane elétrica causa fumaça no Hospital São Luiz do Morumbi e pacientes têm de ser transferidos

Uma pane elétrica gerou fumaça na manhã desta quinta-feira, 11, na unidade do Hospital São Luiz do Morumbi, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, trata-se de problema um equipamento elétrico no segundo andar do prédio hopistalar. “Estamos realizando ventilação local. Não há registro de vítimas”, afirmou a corporação.

Em nota, o Hospital São Luiz Morumbi confirmou que na manhã desta quinta-feira ocorreu uma pane em equipamento eletrônico que acabou por gerar fumaça, dificultando assim o funcionamento adequado de duas unidades de terapia intensiva. “Importante destacar que ninguém ficou ferido ou teve seu tratamento prejudicado”, disse a entidade.

Por precaução, doze pacientes foram transferidos para outras unidades hospitalares, de acordo com o hospital. “O evento está sendo devidamente investigado e a Rede D’Or segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes.”

A ocorrência foi registrada por volta das 8h40 na Rua Engenheiro Oscar Americano. Por volta das 10h45 desta quinta-feira, quatro viaturas estão no local.