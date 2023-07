Pandemia de Aids pode acabar até 2030, diz programa da ONU

O fim da Aids é uma escolha política e financeira dos países e lideranças que estão seguindo esse caminho e estão obtendo resultados extraordinários, o que pode acabar com a pandemia até 2030. É o que mostra um novo relatório divulgado na quinta-feira pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids).

O relatório – denominado “O caminho que põe fim à Aids” – expõe dados e estudos de casos sobre a situação atual da doença em todo o mundo e os caminhos para acabar com a epidemia de Aids até o ano de 2030, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Segundo a entidade, esse objetivo também ajudará o mundo a estar bem preparado para enfrentar futuras pandemias e a avançar no progresso em direção à conquista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O Unaids lidera e inspira o mundo a alcançar sua visão compartilhada de zero novas infecções por HIV, zero discriminação e zero mortes relacionadas à Aids. O programa atua em colaboração com parceiros globais e nacionais para combater a doença.