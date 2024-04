Palestrantes relatam ter sofrido racismo durante evento Brazil Conference, em Harvard

Duas palestrantes da Brazil Conference relataram ter sofrido racismo durante o primeiro dia do evento na Universidade de Harvard. As embaixadoras da conferência Naira Santa Rita e Marta Melo leram uma carta manifesto ao final de um painel sobre impacto social que era mediado pela atriz Regina Casé. Elas afirmaram que três brasileiras brancas fizeram comentários racistas em inglês sobre as suas tranças e dreads. Ainda de acordo com o relato, o grupo disse aos risos que elas deveriam ter piolho.

“O racismo é meticuloso e vem se sofisticando de tal modo que elas se sentiram confortáveis de proferir intencionalmente esses comentários racistas em inglês acreditando e subestimando que nós não entenderíamos”, disse Santa Rita, que ainda criticou a falta de pessoas negras entre os organizadores do evento. “Que a partir desta histórica 10ª edição (da Brazil Conference) possamos fortalecer na construção de legado do que realmente queremos de diversidade hoje e não existe Brasil sem diversidade”, finalizou.

A Brazil Conference emitiu uma nota após o ocorrido. Os organizadores disseram repudiar “veementemente qualquer ato de discriminação racial”. “Não compactuamos com tais comportamentos em nossos eventos”, diz o texto enviado à imprensa.

“É fundamental destacar que a Brazil Conference está comprometida em promover um ambiente inclusivo e diverso, onde todas as vozes são respeitas e valorizadas. Lamentamos profundamente qualquer incidente de racismo que tenha ocorrido durante o evento e estamos tomando medidas para endereçar o acontecido”, completou a nota.

Realizado na Universidade Harvard e no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Cambridge, a Brazil Conference contou com a presença de governadores, ministros de Estado e outras autoridades para debater assuntos como política, meio ambiente e educação.

Organizada pela comunidade brasileira de estudantes das duas universidades, a conferência tem parceria do Estadão, que fez a cobertura e a transmissão ao vivo das mesas principais. Além de lideranças políticas, o evento reuniu dezenas de artistas, empresários, ativistas, pesquisadores, influenciadores e lideranças comunitárias que pensam o futuro do Brasil.