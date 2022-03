Cotidiano País tem 81,49% da população com ao menos uma dose da vacina contra covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 20, a 175.065.547, o equivalente a 81,49% da população total. Nas últimas 24 horas, 13.892 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Com duas doses ou dose única, são 159.317.991 de habitantes do País, o equivalente a 74,16% do total. Nas últimas 24 horas, 298.709 pessoas receberam essa dose de reforço.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (56.084), o Brasil administrou 368.771 doses neste domingo.

Segundo os dados reunidos pelo consórcio de imprensa, 11,24 milhões de crianças de 5 a 11 anos (ou 54,83% do total) já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19.