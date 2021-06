País tem 1.661 mortes por Covid em 24h, diz consórcio; total é de 472.629

O Brasil registrou 1.661 novas mortes causadas pela covid-19 neste sábado, 5, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número total de vítimas desde o início da pandemia no País chegou a 472.629.

A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 1.641.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL, em parceria com 26 secretarias estaduais de Saúde e a do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

O consórcio apontou 63.032 novos casos confirmados do novo coronavírus no País, levando o total a 16.904.986 casos.

Ministério da Saúde

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 15.290.500 pessoas recuperadas da doença e 1.144.394 em acompanhamento médico.

Os números do Ministério da Saúde deste sábado registraram 66.017 novos casos e mais 1.689 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas.

No total, segundo a pasta, são 16.907.425 pessoas infectadas e 472.531 óbitos.

Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

O consórcio

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.

A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Vacinados com 1ª dose no Brasil chegam a 48.743.903

A quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19 chegou neste sábado, 5, a 48.734.903, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 23,01% da população brasileira.

Levando em consideração as pessoas que receberam as duas doses, a quantidade é de 22.896.108, ou 10,81% dos habitantes.

No total, o País aplicou neste sábado, segundo dados fornecidos por 19 Estados, 365.523 doses, sendo 273.243 em pessoas que receberam a primeira dose e 92.280 para quem recebeu a dose de reforço da vacina, necessária para completar a imunização.