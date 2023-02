Pai e filha são puxados pela correnteza e morrem afogados em praia de Bertioga

Pai e filha morreram afogados depois de serem arrastados pela correnteza do mar quando se banhavam na Praia da Boraceia, em Bertioga, no litoral de São Paulo, na última terça-feira, 14. O corpo de Rafael Moraes Rangel, de 37 anos, foi encontrado no mesmo dia e resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ser empurrado para a faixa de areia. O corpo da filha, Isa Rebeka Rangel, de 12 anos, foi achado na quarta-feira, 15, próximo à foz do Rio Guaratuba.

A família das vítimas é de Ferraz de Vasconcelos, cidade da Região Metropolitana de São Paulo, e pai e filha estavam a passeio no litoral. Outros banhistas viram quando os dois desapareceram no mar e acionaram os salva-vidas, mas eles não conseguiram alcançá-los. Rafael teria tentado salvar a filha que se afogava e acabou sendo puxado pela correnteza com ela.

Uma equipe do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GbMar) usou um bote para realizar buscas na região, mas não encontrou as vítimas no local em que desapareceram. O corpo de Rafael só foi localizado quatro horas depois, no Canto do Itaguá, praia vizinha.

As vítimas tinham deixado os pertences na areia, inclusive o celular de Rafael. O pai dele chegou a ligar no momento em que o jovem estava desaparecido. Amigos da família se mobilizaram pelas redes sociais pedindo ajuda para as despesas do traslado dos corpos para Ferraz de Vasconcelos, onde ambos foram sepultados. Rafael, que trabalhava como estampador, deixou esposa e dois filhos.