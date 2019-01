Pagamento da 1ª parcela do IPVA encerra hoje

Proprietários de veículos com placa final 1 têm até a data de hoje para quitar o valor total do IPVA (Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva) com desconto ou fazer o pagamento da primeira parcela do tributo, que se estende até março. Para quem optar em pagar a cota única até a data limite terá desconto de 3%.

O tributo está disponível para pagamento desde dezembro de 2018 e segue calendário com prazos específicos, de acordo com a placa e tipo de veículos (confira a tabela abaixo). Foto: Divulgação

Pagamento

Basta o contribuinte informar o Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e placa do veículo em uma das agências bancárias credenciadas – como Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica, por exemplo – ou lotérica. O pagamento pode ser feito diretamente no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária.

O valor da cota única (com e sem desconto) ou das parcelas, bem como o boleto para pagamento do seguro obrigatório DPVAT, podem ser consultadas através do site da Secretaria da Fazenda de cada estado.

Desde 2018, o extrato do IPVA não é enviado pelos Correios. Segundo órgãos responsáveis, a opção visa economia e prevenção a fraudes (boletos enviados por estelionatários). Foto: Divulgação

IPVA vencido

O não pagamento do IPVA dentro do prazo determinado implicará em multa diária de 0,33%. Após 60 dias do prazo, a multa é fixada em 20% sobre o valor total do tributo. A multa sobe para 40% se o motorista continuar inadimplente e terá o licenciamento do veículo bloqueado.