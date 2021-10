21 out 2021 às 16:05 • Última atualização 21 out 2021 às 18:03

Cotidiano Paes: Rio pode desobrigar uso de máscara em todos os locais no meio de novembro

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou nesta quinta-feira, 21, que a cidade pode desobrigar totalmente o uso de máscara no meio de novembro, quando alcançar 75% da população total com a vacinação completa. Na semana que vem, a tendência é que já seja permitido não usá-la ao ar livre.

O anúncio foi feito em almoço com empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). “Vamos ter um belo de um réveillon, um belo de um Carnaval. Vamos voltar a celebrar a vida”, afirmou.

Paes destacou o avanço da vacinação na cidade e no País, “apesar dos desestímulos”, e disse que é importante reconhecer que o momento favorece diversas liberações. Neste contexto, criticou a notícia de que universidades públicas só vão voltar ao presencial em abril do ano que vem.

“As universidades públicas vão voltar em abril de 2022. Não dá (para aceitar). Está todo mundo no samba, encontrando a família”, alegou.