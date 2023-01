Padilha anuncia mobilização pela vacinação contra covid: ‘Será mais que um plano’

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta, 27, que o governo federal vai promover uma mobilização nacional pela vacinação contra a covid-19. “Será mais que um plano de imunização, será um movimento. Vamos mobilizar a sociedade”, afirmou Padilha, que já foi ministro da Saúde, a jornalistas no Palácio do Planalto.

De acordo com Padilha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a governadores, em reunião nesta sexta-feira, que o ajudem com campanhas pela imunização em seus Estados. Ele também garantiu que Lula vai se vacinar mais uma vez contra o novo coronavírus, para dar exemplo à população. O ex-presidente Jair Bolsonaro impôs sigilo à sua carteira de vacinação e não disse se tomou o imunizante, no auge da pandemia.

Nesta semana, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou um plano para revacinar a população brasileira contra a covid-19 com imunizantes bivalentes da Pfizer