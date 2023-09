Pacheco: precisamos enfrentar desmatamento ilegal e cobrar compensação de países desenvolvidos

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta sexta-feira que o Brasil precisa fazer valer as leis de combate ao desmatamento ilegal e exigir de países desenvolvidos compensação financeira por esse esforço. Pacheco criticou nações estrangeiras por cobrarem do Brasil a preservação ambiental sem oferecer as devidas compensações.

Segundo Pacheco, durante eventos internacionais dos quais participou nos últimos anos, o foco do discurso de países desenvolvidos era em relação ao desmatamento ilegal no Brasil.

“Participei de duas conferências do clima representando o Congresso Nacional e pude perceber que por mais que nos esforçamos em mostrar algo positivo do Brasil sobre matriz energética renovável, etanol, o fato de termos 66% da área brasileira em estado natural, enquanto países desenvolvidos devastaram suas florestas para gerar PIB (…) Percebi que por mais que tenhamos coisas positivas no Brasil, o foco era monotemático no desmatamento ilegal”, disse Pacheco durante evento promovido pelo Lide em Washington (EUA).

“Hoje os países desenvolvidos exigem de nós uma preservação que não fizeram no passado sem que haja uma compensação. Até está prevista, mas não pagam invocando o fato de que há desmatamento ilegal em nossas florestas”, completou Pacheco.

Segundo o presidente do Senado, o Brasil já tem “leis rígidas” e precisa fazer essa legislação ser cumprida “e exigir essas compensações financeiras” das nações desenvolvidas.

(*) O jornalista Ricardo Leopoldo viajou a Washington a convite do Lide.