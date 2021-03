Cotidiano Pacheco: Pergunta é se esforço do Itamaraty com Saúde por vacinas é suficiente

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), fez um pronunciamento inicial na sessão de debate no plenário para ouvir o chanceler Ernesto Araújo em que destacou que uma das principais perguntas a serem respondidas pelo ministro é se os esforços do Itamaraty em conjunto com o Ministério da Saúde em busca de vacinas até aqui são ou não suficientes diante da crise humanitária que a covid-19 se tornou no Brasil.

O parlamentar afirmou que o País se tornou o epicentro da pandemia no mundo e o fornecimento de vacinas pelo governo federal está “aquém do esperado”. “Serão de grande utilidade informações sistematizadas sobre as negociações do Ministério das Relações Exteriores com parceiros internacionais do Brasil”, disse Pacheco nesta quarta-feira, 24.

Ele também informou aos senadores sobre a reunião com autoridades dos três poderes da República na manhã desta quarta-feira (24), relatando que se decidiu constituir um comitê, sob coordenação política do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e coordenação técnica do recém-empossado ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o objetivo de solucionar o problema da falta de leitos de UTI para pacientes de covid-19, além de oxigênio, insumos, medicação e vacinas.

Segundo Pacheco, que representará a Casa no comitê, caberá ao Senado sintetizar a demanda dos 27 governadores dos Estados e do Distrito Federal e levá-las ao órgão emergencial para “conduzir uma grande união nacional”.