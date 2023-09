Pacheco: não podemos permitir intransigência ambientalista, nem radicalismo do desenvolvimento

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comentou que é direito de Minas Gerais explorar a extração e produção de minérios, bem como é direito do Amapá explorar o petróleo na Margem Equatorial. Para Pacheco, não há espaço para intransigência na defesa da pauta ambientalista, e ao mesmo tempo “não podemos permitir radicalismo do desenvolvimento voraz e irresponsável”.

Pacheco também destacou que, no contexto da atuação do Congresso numa atuação favorável ao desenvolvimento do País, será realizada “uma sessão de debates no Senado sobre o novo ciclo industrial no Brasil.”

Para o senador, é muito importante que os ministros de Estado, “o ministro Alexandre Silveira, a ministra Marina Silva, todos os ministros” tenham a percepção de que a questão ambiental não é assunto exclusivo do Executivo, e que o Congresso Nacional “se fará presente para fazer valer leis que estão sendo discutidas no Congresso”.

Rodrigo Pacheco também destacou que está otimista com a evolução econômica do Brasil, que apresenta números reveladores. Ele fez os comentários no Lide Brazil Development Forum que ocorre em Washington (EUA).

* O jornalista Ricardo Leopoldo viajou a Washington a convite do Lide.