Outono na capital paulista será de frio e chuvas intermitentes

Apesar do tempo seco nesta quinta-feira, 4, o fim de semana vai ser marcado pelo retorno das chuvas na Grande São Paulo. O avanço de uma nova frente fria, vinda do sul do País, promete virada no cenário paulistano já na sexta-feira, 5. Segundo a Climatempo, volta a chover forte na capital e região metropolitana.

O calor, no entanto, deve permanecer, com temperatura máxima de 32ºC e mínima de 21, e deve chover à tarde e à noite.

Já no sábado, 6, teremos máxima de 27ºC e mínima de 19ºC. No domingo, 7, toda São Paulo permanece bastante instável com previsão de 25mm de chuva. Em ambos os dias, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia.

Litoral

Em Ubatuba, no litoral norte paulista, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, para o fim de semana. No domingo, pode chover a qualquer momento. No período, as temperatura irão variar entre 19ºC e 33Cº.

A situação é parecida no litoral sul do Estado. Em Santos, por exemplo, a possibilidade de chuvas atinge 90% durante sábado e domingo. Apesar disso, os termômetros serão mais amenos na região: a mínima é de 22ºC e a máxima de 32ºC.

Outono

O frio intermitente e as chuvas de curta duração são esperadas no outono deste ano, em São Paulo. Ao contrário do ano passado, no qual o tempo frio predominou, a nova estação sofre influência do fenômeno El Niño.

De acordo com agência de meteorologia, as ondas de frio podem vir com forte intensidade, mas com duração entre dois a quatro dias, depois a temperatura volta a subir.