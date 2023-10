Operário morre e quatro trabalhadores ficam pendurados a mais de 100 metros de altura em SP

Um operário morreu e quatro trabalhadores ficaram pendurados a mais de cem metros de altura, em uma estrutura metálica no topo de um prédio em construção em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, nesta terça-feira, 17.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura onde o acidente ocorreu faz a ligação entre duas torres de um mesmo condomínio residencial, na rua José Vicente Cavalheiro. A dinâmica e a causa do acidente ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

Os operários passaram vários minutos pendurados. A ocorrência foi atendida por dez viaturas dos bombeiros e pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Uma das pessoas resgatadas reclamou de dores no corpo e foi encaminhada ao Hospital Municipal do Campo Limpo, na mesma região. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre seu estado de saúde. O nome do operário morto também não foi divulgado.