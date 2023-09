Brasil e Mundo Operações na região da Cracolândia terminam com a prisão de 11 pessoas em dois dias

Em duas operações deflagradas na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo, a Polícia Civil prendeu 11 pessoas entre a quarta-feira, 13, e a quinta-feira, 14. Os suspeitos foram detidos por associação, tráfico de drogas, homicídio e posse ilegal de arma, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

Nas ações policiais, que contou com apoio da Polícia Militar e também com a Guarda Civil Municipal, foram apreendidas porções de drogas, armas e mais de R$ 22 mil em espécie.

As prisões foram realizadas 10 dias depois da gestão do governador Tarcísio de Freitas trocar o comando do 13º Batalhão, responsável pelo policiamento na região da Cracolândia, atualmente instalada na rua dos Gusmões e nas imediações da Avenida Rio Branco.

Na primeira fase da operação Resgate, deflagrada na quarta, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de armas e receptação – ele estava em posse de um celular roubado. No mesmo dia, a polícia chegou a uma “casa bomba” (onde as drogas são estocadas antes da distribuição), em Poá, na Grande São Paulo, onde localizou e apreendeu porções de drogas (maconha, cocaína, crack e K9) e cadernos de anotações de tráfico.

Realizada na quinta-feira, a segunda fase da operação prendeu, em flagrante, mais duas pessoas por envolvimento com o tráfico e uma foi detida por porte ilegal de arma de fogo. Os policiais localizaram dois hotéis usados como esconderijos dos criminosos, que atuavam próximo à Cracolândia.

De acordo com a SSP-SP, foram apreendidos R$ 21 mil em espécie, 378 pedras de crack, 228 porções de cocaína, 212 porções de K9, 192 porções de maconha (incluindo um tijolo da droga), balanças de pesagem, celulares e uma pistola calibre 9 mm. A pasta informou que as investigações continuam para localizar e prender outro alvo da investigação.

Também nesta quinta-feira, as policiais civis deflagraram a Operação AC35 e prenderam oito pessoas por associação e tráfico de drogas. Três deles, segundo a secretaria de Segurança, também foram indiciados por tentativa de homicídio.

“Os policiais ainda flagraram 15 condenados descumprido medidas cautelares impostas pelo poder Judiciário e localizaram duas pessoas sobre as quais constavam queixas de desaparecimento”, informou a SSP.

Além de drogas como crack, maconha, e K9, a polícia encontrou com os suspeitos R$ 1,8 mil de dinheiro em espécie e perucas que os criminosos usavam para se disfarçar no meio fluxo de usuários da Cracolândia.

Ainda nestes dois dias, os policiais identificaram dois homens envolvidos com o tráfico na região da Cracolândia após um processo de investigação. A Justiça concedeu à Polícia Civil mandados de prisão temporária para a dupla.

Os 11 detidos dos dois últimos dias se somam às 47 pessoas que foram presas entre o final de julho e a última semana de agosto, em operações de combate ao tráfico no centro de São Paulo.