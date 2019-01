Operações de busca em Brumadinho seguem suspensas por risco de novo rompimento

As operações de busca em Brumadinho continuam suspensas.

De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo dos Bombeiros, isso ocorre porque, no momento, a prioridade é garantir a segurança de todas as pessoas que estão em situação de risco pela ameaça de rompimento de uma nova barragem. As operações de busca também seriam de risco neste momento.

De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo dos Bombeiros, a barragem 6 estava com um volume entre 3 e 4 milhões de metros cúbicos de água (m3). Desde sábado, 26, vem sendo feito bombeamento da água para diminuir a pressão. Neste momento o volume está em cerca de 840 mil m3. Não há previsão de retomada das buscas. São 24 mil pessoas em situação de risco, mas só cerca de 3 mil devem ser evacuadas.