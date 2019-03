Operação Quarto Elemento prende policiais civis do Rio por extorsão

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), em parceria com a Corregedoria Geral (CGPOL), realiza na manhã desta quinta-feira, dia 28, a terceira fase da Operação Quarto Elemento para cumprir quatro mandados de prisão contra policiais civis suspeitos de praticar extorsão. Até 8h, dois agentes já haviam sido presos.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais são acusados de praticar extorsão contra comerciantes envolvidos em atividades criminosas no Rio. As investigações apontaram que eles atuavam sempre em trio e contavam com a ajuda de um quarto suspeito como informante.

Outras duas fases da operação foram deflagradas em setembro de 2018 e setembro de 2017. Nelas, foram presos 22 policiais civis, cinco policiais militares, um agente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e dois militares dos bombeiros.