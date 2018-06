Operação policial no Rio interdita estrada Grajaú-Jacarepaguá

A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro, foi interditada na manhã desta terça-feira, 26, nos dois sentidos em razão de uma operação policial. O Centro de Operações da Prefeitura do RJ informou que o desvio do tráfego segue pela Linha Amarela ou pelo Alto da Boa Vista, e pede que os motoristas evitem a região.

Durante a madrugada, policiais civis e militares, com o apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), deflagraram uma operação no Complexo de Lins, zona norte da cidade. As equipes cumpriam mandados de busca para obter provas que ajudem nas investigações ligadas à morte de agentes, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança (Seseg) do Rio.

No início de junho, as Forças Armadas realizaram uma operação em conjunto com as Polícias Militar e Civil em comunidades da zona oeste do Rio. Na ocasião, a Grajaú-Jacarepaguá também precisou ser interditada. De acordo com o Comando Conjunto, foi uma das maiores operações integradas já realizadas, em razão do efetivo de agentes empregado – 2.500 militares das Forças Armadas, 420 policiais militares e 350 policiais civis.