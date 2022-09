Operação policial deixa ao menos três mortos na Favela da Maré, no Rio

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar deixou pelo menos três mortos e um ferido no início da manhã desta segunda-feira, 26, no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio. Durante a ação, vias expressas da região foram fechadas e motoristas que transitavam pelo local saíram dos carros e se abrigaram atrás de muretas para se protegerem dos tiros.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, todos os baleados eram suspeitos e foram mortos na troca de tiros, sendo que o homem que ficou ferido possui um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado ao Hospital Federal de Bonsucesso. A PM informou ainda que dois fuzis, uma pistola e uma granada foram apreendidos.

A operação acontece na Vila do João e na Vila do Pinheiros, e visa “conter tentativas de investidas de uma facção criminosa contra outra nesta região”, afirmou a PM. A ação conta com homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

Desde as primeiras horas do dia, a Linha Vermelha, a Linha Amarela e a Avenida Brasil tiveram o trânsito interrompido nos trechos próximos ao Complexo da Maré em diferentes momentos.

A operação levou a Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a suspender as aulas do turno da manhã no câmpus Cidade Universitária.

“Em decorrência de tiroteio no Complexo da Maré, que fechou vias expressas no Rio, como a Linha Vermelha, a Reitoria da UFRJ decidiu suspender as aulas do turno da manhã no câmpus Cidade Universitária desta segunda-feira, 26/9, para segurança da comunidade acadêmica. A Reitoria acompanha a situação”, diz nota da universidade.