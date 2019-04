Operação policial apreende fuzis, granadas, e milhares de balas em Macaé (RJ)

A Operação Legado, deflagrada nesta segunda-feira, dia 1º, pela Polícia Federal (PF) com a Polícia Militar (PM) do Rio, apreendeu um arsenal de armas, explosivos e drogas em Macaé (RJ). De acordo com a PF, “até o momento foram contabilizados 6 fuzis, 6 granadas, 18 carregadores de fuzil, 12 carregadores de pistola, 5 mil munições de pistola, 1.652 munições de fuzil e quase 200 quilos de drogas”.

“As apreensões ocorreram em uma área de mangue próximo à comunidade Nova Holanda e contaram com o apoio de uma embarcação dos bombeiros. As equipes ainda estão no local em busca de mais objetos ilícitos”, afirma a Polícia Federal.