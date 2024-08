Operação em SP atinge cúpula de facção que usa sites falsos para aplicar golpes

Foram apreendidos mais de R$ 14 mil em espécie, 21 celulares, além de pendrives, computadores, tablets e joias - Foto: Governo de São Paulo

A Operação Tashi Delek, realizada na terça-feira (13) pela Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo, atingiu a cúpula de uma facção criminosa que usava sites falsos para aplicar golpes em vítimas. Conforme as investigações, essas páginas online receberam, em seis meses, mais de 137 mil acessos e enganaram pessoas de todo o Brasil. Na ação, cinco suspeitos foram presos.

Mais de R$ 14 mil em espécie, 21 celulares, além de pendrives, computadores, tablets e joias foram apreendidos. Os materiais, que serão periciados, devem ajudar a dar sequência nas investigações contra a organização criminosa.

Os suspeitos foram identificados após uma denúncia realizada no início do ano. A vítima comprou autopeças em um site, mas não recebeu os produtos. Como as páginas davam a aparência de verídicas e estavam sempre bem ranqueadas em buscadores na internet, a organização criminosa conseguiu aplicar os golpes em centenas de vítimas.

Foi realizada uma investigação minuciosa para chegar até a cúpula da quadrilha. A Polícia Militar deu apoio no cumprimento dos 42 mandados de busca e sete de prisão nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Suzano, Bertioga e Itanhaém.Dois dos envolvidos ainda estão foragidos, mas a ação fez com que a facção fosse desmantelada. No total, 275 policiais militares e 30 promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), por meio do Núcleo Especializado na Prevenção e Combate a Delitos Cibernéticos (CyberGaeco), participaram da operação.

Além das prisões, o objetivo principal era reunir provas contra os envolvidos, que agora respondem criminalmente por estelionato e organização criminosa.