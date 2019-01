Operação em presídio do Rio apreende celulares, roteadores e drogas

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) apreendeu 34 aparelhos celulares e dois roteadores durante operação no Presídio Serrano Neves, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação aconteceu na tarde de segunda-feira, 7.

Além dos aparelhos, os agentes da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen) e da Corregedoria da Seap, que atuaram em parceria com a Delegacia de Repressão a Crimes Patrimoniais (Delepat) da Polícia Federal, encontram 30 carregadores, 200 comprimidos de ecstasy e dois tabletes de erva seca prensada (supostamente maconha).

A Seap informou nesta terça-feira, 8, que uma sindicância interna foi aberta na corregedoria para apurar se houve facilitação no acesso do material. Uma ocorrência também foi feita na Superintendência da Polícia Federal.