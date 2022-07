Opas: Américas anotam 1,56 mi de casos de covid na semana, queda ante a anterior

Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne afirmou nesta quarta-feira que, na semana passada, houve 1,562 milhões de casos de covid-19 nas Américas, uma queda de 0,9% ante a semana anterior. Já o número de mortes foi de 4.789 no período, um recuo semanal de 3,5%.

As informações foram divulgadas no início de entrevista coletiva da entidade. Em sua fala, Etienne defendeu o reforço dos sistemas de saúde, para lidar com a pandemia e também com novas ameaças, como a varíola dos macacos. Sobre a covid-19, disse que deve haver a volta de recomendações como o uso de máscaras, em caso de novas ondas da covid-19.

Carissa Etienne lembrou que um comitê da Organização Mundial de Saúde (OMS) se reunirá na próxima semana, a fim de avaliar novamente o quadro da varíola dos macacos. A autoridade disse que, mesmo que não tenha havido mortes pela doença na região, isso não significa que as autoridades não devam estar atentas ao quadro.