ONU: fenômeno La Niña deve durar até o final do ano e causar prejuízos

A agência meteorológica da ONU prevê que o fenômeno conhecido como La Niña deve durar até o final deste ano. Trata-se de um “triplo mergulho”, o primeiro deste século, causado por três anos seguidos de padrões climáticos como secas e inundações em todo o mundo.

La Niña é um resfriamento natural e cíclico de partes do Pacífico equatorial que altera os padrões climáticos em todo o mundo, em oposição ao aquecimento causado pelo mais conhecido El Niño – um fenômeno oposto. La Niña muitas vezes leva a mais furacões no Atlântico, menos chuva e mais incêndios florestais no oeste dos Estados Unidos (EUA) e perdas agrícolas no centro dos EUA.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) informou que as condições do La Nina, que envolvem um resfriamento em larga escala das temperaturas da superfície do oceano, se fortaleceram no Pacífico equatorial leste e central, com um aumento nos ventos nas últimas semanas. A “tripla queda” não significa que o aquecimento global está diminuindo, informou a OMM.

“É excepcional ter três anos consecutivos com um evento de La Niña. Sua influência de resfriamento está desacelerando temporariamente o aumento das temperaturas globais, mas não interromperá ou reverterá a tendência de aquecimento de longo prazo”, disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.