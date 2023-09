ONS diz que sistema elétrico está funcionando perfeitamente e que evento em SP foi ‘trivial’

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema do Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) está funcionando perfeitamente e que a falha na subestação da Isa Cteep que afetou o fornecimento na zona oeste da capital paulista foi um evento “trivial”.

“O evento hoje em São Paulo foi bem localizado, em uma estação de um agente. O evento obviamente tem que ser explicado, tem que ser investigado, mas foi trivial. Me informaram que em menos de 30 minutos todas as cargas já estavam atendidas”, disse ele a jornalistas após participação no VII Fórum Cogen: Cogeração de Energia e Geração Distribuída, que foi realizado em São Paulo na manhã desta quarta-feira.

Ciocchi admitiu que, diante do apagão do último dia 15 de agosto, que afetou o fornecimento em quase todo o País, esses eventos podem causar preocupação, mas que reforçou que o SEB está funcionando “perfeitamente, normalmente, com 100% de atendimento”.

“Não há nenhuma crise, nenhuma situação de anormalidade que nos chame atenção”, completou o diretor-geral do ONS.