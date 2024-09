ONS diz que interrupção de energia em SP ocorreu após desligamento em subestação Guarulhos - O Liberal

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou neste sábado, 31, que a falta de luz verificada em diversos bairros das zonas norte, leste e central de São Paulo, além da cidade de Guarulhos, ocorreu após o desligamento de equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras. Conforme o ONS, com o desligamento verificado perto do fim da tarde do sábado, houve interrupção das cargas da Enel em São Paulo atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale.

Moradores de vários bairros de São Paulo relatam falta de energia elétrica no início da noite deste sábado, 31. As reclamações inicialmente se concentram zona leste, em bairros como Tatuapé e Mooca, e também na zona norte, como Parque Edu Chaves.

Relatos indicaram ainda que a Avenida Paulista e ruas próximas, como a Alameda Santos, ficaram completamente sem luz.

Por volta das 19 horas, a energia elétrica foi restabelecida na região e também em bairros como Tatuapé, Cangaíba, Belém e Penha.

“O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que houve interrupção de carga de cerca de 870 MW hoje, 31/8, às 17h31, após o desligamento de todos os equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras. Em função do ocorrido, houve interrupção das cargas da ENEL-SP atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale”, destaca o ONS em comunicado.

E acrescentou: “O ONS ainda aguarda informações dos agentes para analisar a causa. As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível.”

Em nota, a Enel informou que “uma ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à Enel, afetou o fornecimento de energia para clientes da distribuidora no fim da tarde de hoje”.

A empresa confirma que as regiões Norte e Leste foram impactadas e diz estar “trabalhando com manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados”.

A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, também foi diretamente afetada pelo apagão. Moradores reclamaram de falta de energia a partir das 17h30.

Alguns bairros ficaram completamente sem luz. Já houve o restabelecimento da energia em alguns locais, mas outros pontos permanecem sem energia.

Trens e aeroporto de Guarulhos permanecem funcionando

Por volta das 19 horas, o site do Metrô informava que todas as linhas operavam normalmente, assim como os trens da CPTM.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos está operando normalmente, com partidas e chegadas no horário determinado.

Bairros com relatos de falta de energia

Há relatos de queda de energia nos seguintes bairros da capital paulista:

Zona Norte: Vila Guilherme, Vila Maria, Vila Gustavo, Jaçanã, Parque Edu Chaves.

Zona Leste: Mooca, Pari, Brás, Belém, Tatuapé, Penha, Cangaíba, Itaquera, São Mateus, São Miguel.

Centro: Jardins, Centro Histórico e Paraíso.