Cotidiano Ônibus pega fogo na Avenida Nove de Julho, no centro de São Paulo

Um ônibus pegou fogo na Avenida Nove de Julho, na altura do número 900, na região da Bela Vista, centro da capital paulista, no início da tarde desta segunda-feira, 18. Não há registro de vítimas.

Ao menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atendimento no local, que teve o trânsito interrompido na região. Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada embaixo do Viaduto Julio de Mesquita Filho.

“Trata-se de ônibus de transporte público articulado. As equipes atuam no combate ao fogo. Aguardamos mais informações do local”, publicou o Corpo de Bombeiros.

Imagens mostram muita fumaça tomando conta do céu na região. As causas da ocorrência, que está em andamento, ainda serão apuradas.