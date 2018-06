Ônibus é incendiado em avenida na zona leste de São Paulo

Um ônibus biarticulado da Via Sul Transportes foi incendiado por volta das 22h deste domingo, 24, na Avenida Sapopemba, na altura do número 10.200, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, jovens menores de idade invadiram o coletivo e obrigaram todos os passageiros a desembarcarem. Eles atearam fogo ao veículo e fugiram. Não há registro de vítimas.

Equipes do Corpo de bombeiros controlaram o fogo, mas o ônibus – que ficou atravessado na avenida, ficou completamente destruído. O caso foi registrado no 69º DP, que investigará o caso. A polícia não soube informar o que teria motivado a ação criminosa.