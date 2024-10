Brasil e Mundo Ônibus com time de vôlei sofre acidente no interior de SP

Um ônibus que levava o time masculino sub-21 de vôlei do Sesi Bauru colidiu com a traseira de uma carreta na madrugada desta quarta-feira, 23, na Rodovia Castello Branco, em Quadra, no interior de São Paulo. Seis das 17 pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas levemente e foram atendidas no local. O acidente, no km 154,5, interditou parcialmente a rodovia. “Foi apenas um grande susto”, afirmou o Sesi Bauru.

O ônibus havia saído de Praia Grande, litoral de São Paulo, e seguia para Bauru pela pista capital-interior da rodovia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus teria perdido o controle e atingido a traseira do veículo de carga, carregado com grama.

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas. Devido ao impacto e o socorro aos envolvidos, foi necessário instalar um desvio no retorno do km 157 da Castello para garantir a segurança dos usuários.

Segundo o Sesi Bauru, a equipe de vôlei masculino disputou uma partida pelo campeonato paulista da categoria sub-21, em Praia Grande, e retornava à cidade, quando o ônibus sofreu o acidente. Os atletas receberam atendimento no local e foram liberados para seguir para Bauru.

O Sesi Bauru informou que, após a constatação de que atletas e integrantes da comissão técnica estavam bem e não necessitavam de atendimento hospitalar, a delegação foi orientada a seguir para a sede, onde receberia o suporte necessário. Segundo a concessionária, o tráfego na rodovia foi totalmente liberado às 5h20.

Batida com equipe de remo deixou 9 mortos no Paraná

Na noite de domingo, 20, nove pessoas morreram em acidente com a equipe de remo de Pelotas (RS), na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Os remadores tinham participado de uma competição na cidade de São Paulo. As vítimas – sete atletas, o coordenador do time e o motorista da van que levava a equipe – já foram sepultadas. Um remador sobreviveu. O acidente aconteceu após uma carreta bater na traseira e tombar sobre a van. As causas ainda são investigadas.