Ônibus capota em Rio Claro e três pessoas morrem; 37 pessoas ficaram feridas

Ônibus saiu de São Paulo e tinha como destino o Pará - Foto: /Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Um ônibus de turismo da empresa Halley capotou na Rodovia Washington Luís, sentido capital ao interior em Rio Claro, no início da tarde deste domingo (18). Até o fechamento desta reportagem, três passageiros haviam morrido no local, 37 ficaram feridos e foram encaminhadas à prontos-socorros da cidade. O ônibus saiu de São Paulo e tinha como destino o Pará.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o veículo estava na rodovia quando ao passar por uma curva leve, de grande raio, saiu da via, foi ao canteiro da estrada e capotou. O local do capotamento trata-se de uma ribanceira de aproximadamente 20 metros, com relação ao nível da rodovia.

A Prefeitura de Rio Claro informou que a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social fez o acolhimento dos passageiros que tiveram ferimentos leves. Eles foram levados para a Casa de Passagem, onde permanecerão até que algum parente venha buscá-los. A informação inicial é de que a empresa de ônibus também irá providenciar um outro veículo para buscar os passageiros em Rio Claro.

FERIDOS

As informações da prefeitura são de que nove feridos foram levados para o pronto atendimento do Cervezão, dois para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro do Estádio, seis para o município de Ipeúna, seis para o pronto-socorro da Avenida 15, dois para o hospital São Rafael e três para o município de Santa Gertrudes. Estes atendimentos foram feitos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, concessionária Eixo e ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro. A Defesa Civil também acompanhou o socorro às vítimas.