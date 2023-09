Ônibus cai em vão de viaduto em Campinas e acidente deixa 31 feridos

Um ônibus de turismo caiu no vão de um viaduto em Campinas (SP) na madrugada deste domingo, 17. O motorista perdeu o controle na Rodovia SP-340 e invadiu o canteiro central. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente deixou duas vítimas mais machucadas e outras 29 com ferimentos leves. Não houve mortes.

O ônibus estava com lotação máxima, com 44 pessoas, além do motorista e um guia de turismo.

Os passageiros com ferimentos mais graves foram levados para o Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O acidente ocorreu por volta das 2h50 da madrugada na altura do km 121 da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), administrada pela concessionária Renovias, em Campinas.

O ônibus fazia o trajeto entre Diadema (SP) a Capitólio (MG) quando invadiu o canteiro central, atingiu uma placa de sinalização e caiu no vão de um viaduto.

A alça de retorno precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência, mas foi liberada às 10h10.

Às 11h15, na manhã deste domingo, o ônibus foi removido.

De acordo com o Artesp, o ônibus foi suspenso e será submetido a uma auditoria de vistoria. Como realizava transporte interestadual de passageiros, a ocorrência também será analisada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).