Onda de calor na cidade de São Paulo deve se estender até 8 de outubro

A cidade de São Paulo enfrenta a uma nova e intensa onda de calor, que começou neste domingo, 29, e deve se estender até o dia 8 de outubro. Esse fenômeno faz parte de uma configuração climática que está atingindo várias regiões do Brasil, com temperaturas acima da média e baixa umidade do ar, características que podem trazer complicações para a saúde e o meio ambiente.

Durante esta semana, as temperaturas em São Paulo devem continuar elevadas, podendo ultrapassar os 35°C em alguns dias. No interior do Estado, os termômetros podem atingir níveis ainda mais altos, chegando a 38°C ou 39°C.

De acordo com Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a segunda-feira, 30, será mais um dia de tempo seco, com mínima de 16°C e a máxima de 32°C nas horas de maior aquecimento.

A terça-feira, 1º de outubro, também será marcada por tempo estável, sem previsão de chuva. O predomínio de sol entre poucas nuvens vai garantir mais um dia de forte calor, com máxima prevista de 34°C.

Em contrapartida, a umidade do ar fica bastante reduzida, com os menores valores em torno dos 20%, o que demanda atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a pele e as vias respiratórias.

Conforme a Climatempo, a falta de chuvas e a baixa umidade do ar nesta semana aumentam os riscos de queimadas e a má qualidade do ar, com um céu esbranquiçado devido à poluição e fumaça, que prejudica a visibilidade e afeta a saúde respiratória.

Apesar do calor intenso, uma mudança no clima está prevista para o final da semana. A chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo, por volta da quarta-feira, 2, deve trazer uma leve queda nas temperaturas, especialmente no leste e sul do Estado. Contudo, esse alívio será temporário.

A capital paulista terá temperaturas mais amenas entre quinta, 3, e sexta-feira, 4, mas o calor deve persistir na maior parte do Estado e em outras regiões do país, como Minas Gerais, Goiás e parte do Mato Grosso.