Onda de calor deve atingir auge entre quinta e sexta em SP, mas temperaturas caem no domingo

A onda de calor tem perdurado na capital paulista nesta primeira metade de novembro e deve atingir o seu pico entre quinta e sexta-feira, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. A previsão é de que, neste dois dias, as temperaturas possam bater novo recorde no ano, chegando aos 38ºC. As mínimas previstas para os dois dias são de 23ºC e 24ºC, respectivamente.

Neste feriado de 15 de novembro, os termômetros tiveram máxima média de 36ºC, o que fez muita gente a buscar locais mais frescos para aproveitar a folga em família – o parque Ibirapuera, na zona sul, ficou lotado. Foi o quinto dia consecutivo em que São Paulo teve máxima acima dos 34ºC e o oitavo em que as temperaturas ultrapassam os 31°C. A mínima prevista era de 21ºC e a máxima de 37ºC.

Em alguns locais da cidade, a temperatura foi ainda maior. De acordo com o CGE, Em Parelheiros, no extremo da zona sul, e na Vila Prudente, na zona leste, na hora da temperatura máxima, a sensação foi de 40,6°C e 40°C, respectivamente, as mais altas da cidade.

As temperaturas só devem voltar a patamares significativamente mais baixos no domingo, 19, quando mínima e máxima esperadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a cidade são 19ºC e 24ºC, respectivamente. No sábado, 18, a temperatura ainda deve ficar alta, com máxima acima dos 34ºC.

Há, também, previsão de retorno de chuvas mais fortes entre o sábado, 18, e a segunda, 20, com grandes volumes de precipitação. Trovoadas isoladas são aguardadas pelos meteorologistas do Inmet

A temperatura fica assim nos próximos dias:

Quinta-feira, 16: Máxima de 38°C e mínima de 23ºC;

Sexta-feira, 17: Máxima de 38°C e mínima de 23ºC;

Sábado, 18: Máxima de 35°C e mínima de 22ºC;

Domingo, 19: Máxima de 24°C e mínima de 19ºC;

Em todo o País, 2.707 municípios estão sob alerta máximo por causa da forte onda de calor que atinge o Brasil nesta semana, segundo balanço do Inmet. Isso representa quase metade das 5.565 cidades brasileiras.

Confira alguns cuidados com a saúde em dias quentes:

Evite exposição ao sol entre as 11h e 16h, especialmente para crianças e idosos, que têm maior risco de desidratação e queimaduras solares, e utilize filtro solar sempre que sair de casa;

Beba água com regularidade ao longo de todo o dia e prefira alimentos frescos, leves e saudáveis;

Mantenha-se em locais ventilados. Deixe portas e janelas abertas e, se possível, utilize ventilador;

Se tiver ar condicionado, utilize também um umidificador de ar. O aparelho tende a roubar a umidade do ar;

Evite atividades físicas de grande impacto, como corridas, nos horários de maior calor. Prefira exercitar-se de manhã ou no fim da tarde.