Onça-parda invade quintal de casa na cidade de Jaú

Uma onça-parda adulta invadiu o quintal de uma casa e, após ser acuada por cachorros vira-latas, subiu em uma árvore nesta quarta-feira, 14, no município de Jaú, no interior de São Paulo. A residência está localizada à margem da rodovia vicinal José Maria Verdini, no distrito de Potunduva.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Os moradores encontraram a onça no alto de um abacateiro após ouvir o barulho dos cães. O animal estava a cerca de oito metros do chão. O Corpo de Bombeiros de Jaú foi acionado e enviou uma equipe ao local, contudo, não conseguiu resgatar o felino.

Como a onça estava em local praticamente inacessível, o policiais decidiram pedir apoio a uma equipe especializada do Zoológico Municipal de Bauru. O felino seria sedado com dardos.

Quando a equipe do zoo ainda estava a caminho da casa, que fica próxima da linha férrea, um trem passou e o apito da locomotiva assustou a onça. O felino pulou pelos galhos até o chão e se embrenhou numa mata existente na região. Biólogos e veterinários vão monitorar a área na tentativa de estabelecer o território da onça-parda e verificar se há outros felinos na mesma região.