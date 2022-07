OMS: há registro de mais de 14 mil casos de varíola dos macacos, em 71 países

Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou nesta quinta-feira, 21, que já foram registrados mais de 14 mil casos de varíola dos macacos, em 71 países. Ele disse que há tendência de queda nos casos em alguns países, mas outros ainda veem uma alta, enquanto seis países reportaram seus primeiros casos na semana passada.

As declarações foram dadas na abertura da segunda reunião do Comitê de Emergência da OMS para tratar da doença. Ghebreyesus diz que convocou novamente o comitê para avaliar as implicações imediatas e de médio prazo na saúde pública, com a evolução no quadro da doença.

O diretor-geral da OMS afirmou que, por ora, a grande maioria dos casos têm ocorrido entre homens que fizeram sexo com outros homens. Ele disse que esse padrão visto até agora é, por um lado, uma oportunidade para se implementar intervenções de saúde pública direcionadas, mas por outro um desafio pois, em alguns países, as comunidades afetadas enfrentam discriminação e inclusive risco de vida.