OMS: é preciso avaliar se lockdowns severos na China são eficazes

É necessário avaliar se os lockdowns severos impostos na China são realmente eficazes contra determinadas cepas do coronavírus, consideradas mais transmissíveis, disse o presidente do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE, na sigla em inglês) da Organização Mundial da Saúde (OMS), Alejandro Cravioto. “Tais medidas de proteção não são novas”, destacou, em coletiva à imprensa, após encontro do SAGE sobre revisão de vacinas.

Em sua fala, Cravioto ainda ressaltou que é preciso diferenciar Hong Kong da China continental, e que comentários mais assertivos só serão feitos com mais dados.

Diretora do Departamento de Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos da OMS, Kate O’Brien informou que cerca de 65% dos trabalhadores da área da saúde e idosos estão vacinados contra a covid-19 ao redor do mundo. No entanto, ressaltou que a cobertura de tais grupos, considerados prioritários, é desigual entre países e classes socioeconômicas.

Com a guerra na Ucrânia, O’Brien pontuou que há esforços e programas específicos para lidar com a vacinação, especialmente de crianças, nos países diretamente envolvidos no conflito.