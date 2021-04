OMS/Aylward: Brasil vive ‘inferno de surto’ e deve adotar medidas sanitárias

Epidemiologista da Organização Mundial da Saúde (OMS), Bruce Aylward classificou o quadro do coronavírus no Brasil como um “inferno furioso de surto” e defendeu a importância da implementação de medidas sanitárias públicas para conter a disseminação da doença. “Situação é muito, muito preocupante”, reiterou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

O médico explicou que ainda não é possível frear o avanço da covid-19 por meio de vacinas, devido à disponibilidade limitada dos imunizantes no mercado ou no programa Covax. “O crucial a se fazer nesse momento são os passos que sabemos que desaceleram esse vírus: rápida identificação de casos, isolamento imediato e quarentena de pessoas sob risco”, disse Aylward, que é consultor sênior do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo o Epidemiologista, a vacinação é importante para proteger idosos e grupos vulneráveis, mas o mais urgente, no momento, é adotar políticas que possam ter efeitos em massa.