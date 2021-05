OMC discute quebrar patentes de vacinas contra covid-19

Embaixadores da Organização Mundial do Comércio (OMC) planejam discutir entre esta quarta-feira, 5, e amanhã, dia 6, as regras comerciais que protegem a propriedade intelectual por trás das vacinas contra a covid-19, em meio à crescente pressão para relaxá-las como forma de ajudar os países em desenvolvimento a combater a pandemia. É improvável, no entanto, que a reunião chegue a algum consenso. Os partidários da ideia estão articulando a quebra, ainda que temporária, das patentes dos imunizantes, de acordo com uma fonte ouvida sob a condição de anonimato. As resistências seguem fortes entre países com indústrias farmacêuticas influentes. Fonte: Associated Press.