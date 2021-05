Óleo diesel vaza de hipermercado, polui canal e atinge o mar em Santos

Conforme a chefe do Ibama em Santos, Ana Angélica Alabarce, a rápida mobilização evitou um dano ambiental maior - Foto: Prefeitura de Santos - Divulgação

Cerca de dois mil litros de óleo diesel vazaram do gerador de um hipermercado da rede Carrefour e caíram em um canal que drena para o mar em Santos, no litoral de São Paulo. O produto chegou a atingir a praia, mas foi rapidamente contido por barreiras, segundo a Secretaria do Meio Ambiente do município. O estabelecimento, localizado em um shopping do bairro Aparecida, foi autuado e intimado a executar a limpeza de toda a área atingida. O vazamento ocorreu a terça-feira, dia 4.

Conforme a prefeitura, o óleo atingiu uma extensão de 300 metros do canal 6 e pode ter se infiltrado pela rede de drenagem do trecho. Uma pequena quantidade do combustível chegou ao mar. O incidente aconteceu de madrugada, mas só foi percebido pela manhã. Equipes das secretarias do Meio Ambiente e Serviços Públicos de Santos, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram mobilizadas para conter o poluente.

Conforme a chefe do Ibama em Santos, Ana Angélica Alabarce, a rápida mobilização evitou um dano ambiental maior. “De imediato, foram instaladas mantas e barreiras absorventes, fechada a comporta que liga o canal e o mar, e feita a vistoria. Não há problema nesse momento, pois toda as medidas de segurança foram tomadas”, disse. A empresa será autuada nas esferas municipal e federal, após avaliação da extensão dos danos pelo Ibama e prefeitura. O hipermercado terá de apresentar um plano de ação e de prevenção de novos acidentes.

Conforme a prefeitura, o vazamento foi causado pelo desgaste em uma das mangueiras do gerador usado no estabelecimento. O óleo vazou do tanque de combustível que abastece o gerador. A equipe de manutenção do hipermercado só percebeu o problema horas depois. Nesta quarta-feira, 5, uma empresa contratada pelo grupo varejista fazia a retirada do óleo com um caminhão-vácuo. Não havia ainda previsão de encerramento do trabalho.

O grupo Carrefour informou em nota que o vazamento foi contido. “Sobre o vazamento de óleo diesel ocorrido nesta terça-feira, 4, em Santos, o Grupo Carrefour informa ter identificado um problema em uma mangueira do tanque de óleo que alimenta o gerador da sua unidade no Shopping Praiamar. Tal falha teria provocado o vazamento que atingiu o Canal 6. O vazamento já foi contido e a empresa trabalha junto às autoridades locais na remoção do combustível que se encontra no canal”, diz a nota.