Óleo da Petrobras nas praias do Rio veio da bacia de Campos; estatal ainda apura

A Petrobras ainda está apurando a origem da poluição que atingiu praias do litoral fluminense na semana passada. Após quatro dias desde que o óleo chegou às praias de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio, a estatal se limitou a informar que o óleo é proveniente da bacia de Campos, mas não soube precisar de onde teria saído.

Segundo nota, desde o dia 3 está apurando as causas do vazamento e buscando identificar a origem do óleo, “com inspeções em poços, dutos, plataformas e embarcações”.

“Para estes trabalhos estão mobilizadas quatro embarcações, com veículos de operação remota (ROVs) para inspeção submarina, além de sobrevoos diários na bacia de Campos e ao longo da costa impactada, não tendo sido identificada a presença de óleo no mar da região”, informou a companhia ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As equipes da empresa também continuam trabalhando no recolhimento das pelotas de óleo nas praias atingidas, além de contar com oito embarcações de vistoria atuando na costa.

“As praias estão liberadas para banho e pesca pelas autoridades competentes. O trabalho tem sido apoiado pelas prefeituras dos municípios atingidos e acompanhado pelos órgãos de fiscalização”, afirmou a Petrobras.