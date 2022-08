Oito homens são mortos pela PM do Paraná em Curitiba

Abordagens da Polícia Militar (PM) paranaense deixaram oito mortos na madrugada desta quinta-feira, 11, em Curitiba. Em nota, a PM informou que os policiais foram recebidos com tiros nas duas ações, que ocorreram nos bairros Cajuru e Caximba.

De acordo com a PM, uma equipe teria recebido informações de que um veículo com integrantes da facção estaria indo buscar armas para um “tribunal do crime” – o grupo pretendia matar um ex-integrante por se juntar a rivais – e iniciou uma patrulha na região da Caximba. Quando um veículo com as características descritas fugiu da abordagem, teria havido uma perseguição com troca de tiros, na qual dois dos ocupantes foram mortos.

Outras duas equipes da PM teriam localizado um veículo roubado do lado de fora de uma casa no bairro Cajuru, e, ao se aproximarem, também teriam sido recebidos com tiros. Nesta abordagem, seis pessoas foram mortas. Ao todo, a Polícia Militar paranaense informou ter apreendido cinco revólveres, três pistolas, dois veículos com alerta de roubo, dois coletes balísticos e oito tabletes de uma substância análoga à maconha.

Não foram divulgadas informações sobre prisões. A Polícia Civil informou que, no momento, as investigações seguirão com a Polícia Militar.